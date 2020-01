Diese Spiele erscheinen im Februar 2020 für PC, PS4 und Xbox

Vor allem im März und April bombardieren die Publisher ihre Fans mit richtigen Spielekrachern, aber auch im Februar gibt es einige Highlights für PC- und Konsolen-Gamer.

Der Februar wird vor allem für Playstation-Spieler interessant.

Entwickler verschiebt "Iron Man VR" auf Mai.

Für Kreative bietet sich das PS4-exklusive Spiel "Dreams" an.

Was kommt im Februar 2020 auf den Gaming-Tisch? Diese Frage stellen sich viele Fans. Wir verraten, auf welche Spiele sich PC-Spieler und Konsoleros im kürzesten Monat des Jahres freuen können. Darunter ein ganz besonderes Virtual-Reality-Spiel und ein ganzes Universum, um eigene Spiele zu basteln.

"Marvel's Iron Man VR" (Playstation 4)

Eigentlicht hätte "Marvel's Iron Man VR am 28. Februar 2020 exklusiv für die Playstation 4 erscheinen soll. Der Relese wurde nun auf den 15. Mai 2020 verschoben.

Entwickler Camouflaj bringt Marvels Superstar Iron Man in die virtuelle Realität. Tony Stark aka Iron Man muss sich in "Marvel's Iron Man VR" gegen die Hackerin Ghost zur Wehr setzen. Die Schurkin funktioniert die Waffen von Stark Industries um. Spieler können mit den PlayStation Move-Motion-Controllern die Jets von Iron Mans Anzug steuern und in der Luft gegen das Böse kämpfen.

"Marvel's Iron Sky VR" erscheint am 15. Mai 2020 exklusiv für die Playstation 4 und setzt das Playstation VR-Headset voraus. Hier ist der Trailer zum Spiel:

"Dreams" (Playstation 4)

Wer hat nicht schon mal davon geträumt, sein eigenes Videospiel zu kreieren? In "Dreams" macht das Entwicklerstudio Media Molecule - bekannt für "Little Big Planet" - wahrlich Träume wahr. Spieler können sich in dem Sandbox-Spiel frei austoben und Spiele erstellen, Musik komponieren, Gemälde malen oder Filme drehen.

"Dreams" erscheint am 14. Februar 2020 exklusiv für die Playstation 4. Hier ist der Trailer zum Spiel:

"The Suicide of Rachel Foster" (PC)

Mysteriös wird es am 19. Februar auf dem PC. "The Suicide of Rachel Foster" ist ein Thriller-Adventure, in dem Spieler in einem verlassenen Hotel ein düsteres Familiengeheimnis lösen müssen. Nur wer die Rätsel löst und kommt aus dem Hotel wieder raus.

"The Suicide of Rachel Foster" erscheint am 19. Februar 2020 für den PC. Hier ist der Trailer zum Spiel:

Diese Spiele erscheinen im Februar 2020 für PC, Playstation 4, Xbox One und Switch

Spiel Release-Datum Genre Plattform Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 4. Februar Rennspiel PC, PS4, Switch, Xbox One The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics 4. Februar RPG PC, PS4, Switch, Xbox One Zombie Army 4: Dead War 4. Februar Ego-Shooter PC, PS4. Xbox One Kunai 6. Februar Action-Adventure PC, Switch Nom Nom Apocalypse 13. Februar Top-Down-Shooter PC Best Friend Forever 14. Februar RPG PC, Switch Darksiders Genesis 14. Februar Action-Adventure PS4, Switch, Xbox One Railway Empire 14. Februar Simulation Switch Dreams 14. Februar Sandbox PS4 Snack World: The Dungeon Crawl Gold 14. Februar RPG Switch Bayonetta 18. Februar Action PS4, Xbox One Vanquish 18. Februar Action PS4, Xbox One Giraffe and Annika 18. Februar Action-Adventure PC Psikyo Shooting Stars Bravo 19. Februar Shoot'Em Up Switch The Suicide of Rachel Foster 19. Februar Adventure PC Devil May Cry 3 Special Edition 20. Februar Action-Adventure Switch Brief Battles 21. Februar Action Switch Tower of Babel - No Mercy 21. Februar Action Switch Mega Man Zero/ZX Legacy Collection 25. Februar Action-Adventure PC, PS4, Switch, Xbox One Conan Chop Chop 25. Februar Action-Adventure PC, PS4, Switch, Xbox One Samurai Shodown 25. Februar Kampfspiel Switch Two Point Hospital 25. Februar Simulation PS4, Switch, Xbox One Infliction 25. Februar Horror-Adventure PS4, Switch, Xbox One Soul Axiom 27. Februar Action-Adventure Switch One Punch Man: A Hero Nobody Knows 28. Februar Kampfspiel PC, PS4, Xbox One Marvel's Iron Man VR 15. Mai Virtual Reality PS4 Romance of the Three Kingdoms XIV 28. Februar Strategie PC, PS4

