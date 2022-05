EA: Publisher will vier noch geheime Spiele bis März 2023 veröffentlichen

Von: Joost Rademacher

Große Pläne bei EA: Vier unangekündigte Spiele bis März 2023 angeteasert © Electronic Arts/BioWare/Motive Studio/EA Black Box (Montage)

EA will wohl mehr als nur Sportspiele und Service-Games machen. Bis März 2023 sollen vier noch unangekündigte Spiele erscheinen, darunter ein Remake.

Redwood City, Kalifornien – Neue Releases kommen bei EA in letzter Zeit nicht mehr so hochfrequent, wie noch vor ein paar Jahren. Jenseits der üblichen Sportspiele wie FIFA, UFC und F1 sieht es im Releasekalender für dieses Jahr aktuell eher dünn aus. Das soll aber wohl nicht so bleiben. Neuesten Angaben des Publishers zufolge sollen bis März 2023 noch vier völlig neue Spiele erscheinen, die aktuell nicht offiziell angekündigt sind.

Was für geheime Spiele EA noch bis März 2023 bringen will, verrät ingame.de.

Wie jedes Jahr hat EA vor Kurzem einen Bericht über die Einnahmen des vergangenen Jahres veröffentlicht. Die meisten Unternehmen reichen ihre Berichte zum Ende des April ein – so auch Sony, wo bekannt wurde, dass PS Plus plötzlich Abonnenten verliert. EA hat, begleitend zu den Zahlen des letzten Jahres, auch eine Aussicht auf Einnahmen im kommenden Jahr geteilt und dabei enthüllt, welche Releases bis 2023 anstehen. Dabei sind vor allem vier Titel aufgefallen, die noch nicht angekündigt sind.