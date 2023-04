EA Sports FC: Real Madrid-Legende di Stefano als Icon-Spieler geleakt

EA Sports FC: Real Madrid-Legende di Stefano als Icon-Spieler geleakt © DPA / EA

Im kommenden EA Sports FC werden viele neue Icon-Karten erwartet. Zwei wurden bereits geleakt. Darunter die Real Madrid Legende Alfredo di Stefano.

Madrid, Spanien – So langsam macht EA Ernst. Die Werbetrommel zum FIFA 24-Ersatz wird gerührt. EA Sports FC wird der neue Ableger aus dem Hause EA heißen. Doch nicht nur der Name ist neu. Der bestehende Ultimate Team-Modus erhält ebenfalls Zuwachs. Wie aus dem ersten Trailer bereits hervorging, dürfen sich Spieler über zwei brandneue Icons in EA Sports FC freuen.

Im Trailer von EA Sports FC erkennt man eine der größten Fußballlegenden aller Zeiten. Die Fußballkarriere des argentinischen Stürmers begann nach dem Zweiten Weltkrieg bei River Plate. Nach Stationen in Kolumbien kam 1953 der Wechsel zu Real Madrid.