Einnahmen in Millionenhöhe – Streamerin kassiert mit OnlyFans ab

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Einnahmen in Millionenhöhe – Streamerin kassiert mit OnlyFans ab © dpa: Sebastian Kahnert/Twitter: Amouranth (Montage)

Streamerin Amouranth sorgte schon für einige Skandale. Nun schockt sie die Internetgemeinde jedoch mit ihren Einnahmen auf OnlyFans in Millionenhöhe.

Houston, Texas – Kaytlin „Amouranth“ Siragusa spaltet seit Jahren die Internetcommunity. Sie ist eine der erfolgreichsten Twitch-Streamerinnen aller Zeiten und kann auf der Amazon-Plattform aktuell über 5,6 Millionen Follower verzeichnen. Ob sie das einem ihrer zahlreichen Skandale zu verdanken hat? Schließlich schockte Amouranth in der Vergangenheit mit anzüglichen Streams mit einer Pferdemaske und anderen Inhalten, die wohl eher für Erwachsene gedacht sind.

ingame.de enthüllt, wie viele Millionen Amouranth dank OnlyFans verdient hat.

Mittlerweile produziert die 28-jährige aus Houston solche Inhalte aber auch exklusiv für die Plattform OnlyFans, die sich an Erwachsene richtet. Eigentlich wollte Amouranth OnlyFans an den Nagel hängen und stattdessen mehr in Twitch investieren. Doch bisher ist ihr OnlyFans-Account noch aktiv und bringt ihr jede Menge Geld ein.