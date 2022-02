Elden Ring: Diese 9 Dinge muss man vor dem Kauf unbedingt wissen

Von: Josh Großmann

Teilen

Elden Ring: Diese 9 Dinge muss man vor dem Kauf unbedingt wissen © From Software/Bandai Namco Entertainment

Elden Ring steht kurz vor dem Release. Im neuen Titel von From Software gibt es einige Neuerungen, die man vor dem Kauf kennen sollte.

Kyoto, Japan – Am 25, Februar hat das Warten ein Ende. Fans von Elden Ring* warten schon ewig auf den neusten Streich der „Dark Souls“-Entwickler From Software. Dieses Mal jagt es die Spieler in die Open World der Zwischenlande, in denen Gefahren an jeder Ecke lauern. Es gibt einige Dinge, die man vor dem Kauf unbedingt wissen sollte.

ingame.de* präsentiert 9 Dinge, die man vor dem Kauf von Elden Ring unbedingt wissen muss.

Mehr zum Thema Elden Ring: 9 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen müsst

Die Spiele von From Software sind so beliebt, dass sie ein eigenes Genre geprägt haben. Mit Elden Ring möchte der Entwickler das Erlebnis in die Open World holen und ersten Eindrücken zu Folge, ist das vollkommen gelungen. Alle, die sich bisher nicht in Elden Ring probieren konnten, bekommen ab 25. Februar die Chance auf PS4, PS5*, Xbox One, Xbox Series X*/S und PC zu spielen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA