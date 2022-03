Elden Ring: Goldenen Skarabäus finden – Mehr Runen beim Farmen erhalten

Von: Joost Rademacher

Teilen

Elden Ring: Goldenen Skarabäus finden – Mehr Runen beim Farmen erhalten © From Software

Der goldene Skarabäus, oder Golden Scarab, bringt in Elden Ring einen dicken Vorteil für den Charakter. Wo ihr ihn findet und wie man ihn einsetzt.

Tokio, Japan – Runen regieren in Elden Ring* die Welt. Ob man seinen Charakter verbessern, Items einkaufen oder Waffen upgraden möchte, für alles muss man hart verdiente Runen investieren. Da kann es nicht schaden, sie in möglichst rauen Mengen aus den Kämpfen mitzunehmen. Dafür kann der Goldene Skarabäus eine große Hilfe sein.

Was der Goldene Skarabäus bewirkt und wo man es in Elden Ring findet, zeigt ingame.de*.

Mehr zum Thema Elden Ring: Golden Scarab finden – Sichert euch mehr Runen beim Farmen

Bei dem goldenen Skarabäus, zu Englisch „Golden Scarab“, handelt es sich um einen Talisman. Talismane in Elden Ring sind ausrüstbare Items, die dem Charakter bestimmte Vorteile bringen – von besseren Resistenzen über mehr Schaden bis hin zu neuer Heilung. Meistens findet man Talismane als Belohnung von Mini-Bossen in den optionalen Dungeons von Elden Ring. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.