Elden Ring: Große Runen, ihre Fundorte und wie sie aktiviert werden

Von: Joost Rademacher

Teilen

Elden Ring: Leak zeigt neue Zauber – Fans feiern die mächtigen Magieangriffe © Bandai Namco/From Software

Große Runen sind in Elden Ring nicht nur für die Story wichtig, sie haben auch wichtige Nutzen für den Spieler. Man muss nur wissen, wie man sie einsetzt.

Hamburg – Elden Ring* schickt seine Spieler nur mit wenigen Informationen in die Welt. Der Eldenring ist in Einzelteile zerbrochen und muss wiederhergestellt werden – das ist in etwa alles, was das Spiel einem mit auf den Weg gibt. Diese Einzelteile, auch Große Runen genannt, haben es aber in sich. Im Laufe des Spiels wird man einige Große Runen einsammeln und die haben nicht nur Relevanz für die Story.

Wo Gruße Runen in Elden Ring auftauchen und welchen Nutzen sie haben, erfahren Sie bei ingame.de*.

Die Großen Runen sind die Einzelstücke, in die der Elden Ring nach seiner Zertrümmerung zerfallen ist. Jedes der Kinder von Königin Marika hat eine dieser Runen an sich gerissen. Durch die Macht in den Runen sind diese Halbgötter schließlich wahnsinnig geworden. Für Spieler bedeutet das, dass sie jeden dieser Halbgötter ausfindig machen und ihre großen Runen einfordern müssen, um den Eldenring wieder zusammenzusetzen. Gleichzeitig sind die Großen Runen mächtige Items, die einen noch mächtiger machen können. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.