Elden Ring: Kutschen ausweichen – Cleverer Trick macht Fallen nutzlos

Elden Ring: Kutschen ausweichen – Cleverer Trick macht Fallen nutzlos © From Software

Zu den Schrecken von Elden Ring zählen mechanische Kutschen, die mit nur einem Treffer töten. Wir zeigen den Build eines Spielers, der sich nie treffen lässt.

Tokio, Japan – In Elden Ring* jagt ein unaussprechlicher Schrecken den Nächsten. Nicht nur schwertschwinge Vogel-Kreaturen und feuerspeiende Pferde machen den Spielern in den Zwischenlanden das Leben schwer. Besonders die mechanischen Kutschen, die mit nur einem Treffer töten, bringen Spieler aus der Fassung. Mit diesem Build hat man nie wieder Probleme.

Auf der ganzen Karte von Elden Ring sind Gräber von Helden versteckt, in denen besonders viele Fallen warten. Eine solcher Fallen besteht aus einer riesigen, mechanischen Kutsche, die mit Stacheln übersäht ist. Normalerweise kann man sich in Ausbuchtungen in den Wänden retten, doch das war einem Spieler zu langweilig. Mit seinem Build können einem die Kutschen nichts mehr anhaben.