Elden Ring: Patch Notes zu Update 1.03 – Riesen-Rollenspiel wird noch größer

Von: Joost Rademacher

Bandai Namco und From Software haben das erste große Update für Elden Ring veröffentlicht. In Patch 1.03 gibt es neben Bugfixes völlig neue NPCs und Quests.

Tokio – Vor beinahe einem Monat ist Elden Ring* erschienen und das Rollenspiel von From Software zieht weiter unzählige Fans in seinen Bann. Das Entwicklerstudio und Publisher Bandai Namco haben in den vergangenen Wochen bereits ein paar Hotfixes für Elden Ring veröffentlicht, die zuletzt aber hauptsächlich auf Bugfixes und Stabilität fokussiert waren. Mit Patch 1.03 ist jetzt das erste große Update erschienen, das neben diversen Fixes auch neue Inhalte ins Spiel bringt.

Auf der PS5 ist das Update für Elden Ring mit nur 1,4 GB erstaunlich klein, besonders gemessen an den neuen Inhalten und Bugfixes, die Patch 1.03 mit sich bringt. Auf dem PC ist der Download dagegen 3 GB groß. In Patch 1.03 kümmert From Software sich vor allem um Bugfixes rund um Ausrüstung und NPCs. Daneben bringt das Entwicklerstudio aber Besserung an vielen Fronten. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.