Elden Ring: Dataminer entdeckt entfernte Quest voller Alkohol und Geheimnisse

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Dataminer entdeckt entfernte Quest voller Alkohol und Geheimnisse © Bandai Namco/dpa-tmn

Fans graben sich immer tiefer in Elden Ring. Ein Dataminer hat entdeckt, dass man ursprünglich NPCs betrunken machen konnte, um Geheimnisse zu erfahren.

Tokio – Die Geheimnisse von Elden Ring* sind zahlreich und weit über das Zwischenland verstreut. Von kleinen Easter Eggs über versteckte Waffen bis zu ganzen Questlines gibt es in From Softwares aktuellem Titel immer was zu entdecken. Die interessantesten Geheimnisse sind aber die, die es gar nicht ins finale Spiel geschafft haben. Ein Dataminer hat jetzt eine geschnittene Quest in einem früheren Build entdeckt, in der träumende Tiere und selbstgemachter Schnaps eine zentrale Rolle spielen.

Verantwortlich für die neu entdeckte Questline von Elden Ring ist kein geringerer als Lance McDonald. Der Dataminer und Leaker* ist ein bekannter Name in der Souls-Community und hat in den letzten Jahren immer wieder Beiträge dazu geleistet, die Spiele von From Software bis ins letzte Detail zu ergründen. McDonald hatte zuletzt im Network Test Build von Elden Ring ein paar auffällige, schlafende Tiere entdeckt. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.