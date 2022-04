Elden Ring: Neue Rechner-Software findet die beste Waffe für jeden Build

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Neue Rechner-Software findet die beste Waffe für jeden Build © Bandai Namco/dpa-tmn

Ein mächtiger Build in Elden Ring will gut geplant sein. Mit einem neuen Rechner können Fans ganz einfach erfahren, welche Waffe am besten ist.

Tokio – Die Reise durch Elden Ring* ist häufig nur so schwer, wie man es selbst zulässt. Viele Dinge kann man sich ein ganzes Stück einfacher machen, wenn man sich ein paar Gedanken über das Build des Charakters macht. Vielleicht ist mit einer anderen Waffe noch mehr Schaden möglich, vielleicht muss man aber euch ein paar Attribute umverteilen, um das Beste aus den Waffen herauszuholen. Damit niemand mehr solche Berechnungen selbst vornehmen muss, gibt es jetzt einen praktischen Rechner für Elden Ring.

Mehr über den Rechner für den Charakterbuild in Elden Ring zeigt ingame.de*.

Mehr zum Thema Elden Ring: Mit diesem Rechner findet ihr die beste Waffe für euren Build

Der AR Calculator von Reddit-Nutzer*in u/Negator13 berechnet euren Schaden, den man mit jeder Waffe, jeder Skalierung und jeder beliebigen Punkteverteilung der Attribute verursachen kann. Dabei nutzt er die gleichen Werte und Formeln, die auch in Elden Ring zur Berechnung genutzt werden. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.