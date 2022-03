Elden Ring: Schnell Leveln – Neue Methode macht Runen Farmen ganz einfach

Von: Joost Rademacher

Teilen

Elden Ring: Schnell Leveln – Neue Methode macht Runen Farmen ganz einfach © From Software

Vielen schwierigen Situationen in Elden Ring kann man einfach mit ein wenig Farming begegnen. Fans haben eine Methode entdeckt, wie man schnell an Runen kommt.

Hamburg – Das Schöne an Elden Ring* ist, dass niemand sich mit brutaler Sturheit durch einen Bosskampf durchquälen muss. Wann immer man merkt, dass eine Begegnung vielleicht noch über dem eigenen Level liegt, steht es völlig frei, vorerst woanders hinzugehen und den Charakter aufzuleveln. Für ausgiebiges Farming bietet Elden Ring immerhin so einige praktische Orte. Inzwischen hat sich eine Methode herausgestellt, mit der man schon am Start mit Leichtigkeit eine Menge Runen farmen könnt. ingame.de* zeigt, wie die Methode zum Runen Farmen in Elden Ring funktioniert*.

Mehr zum Thema Elden Ring: Runen farmen – Einfache Methode garantiert schnelles Leveln

Damit man in Elden Ring möglichst früh schnell leveln kann, muss man schon bald nach dem Beginn des Spiels eine Reise in gefährliche Gefilde wagen. Es wird den Spieler auf Greyoll‘s Drachenhügel verschlagen, eine Gegend, die man normalerweise erst nach etlichen Stunden Spielzeit sicher betreten kann. Dort wird man einen praktisch platzierten Ort der Gnade mit lohnenswerten Gegnern finden. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.