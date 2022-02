Elden Ring schon früher spielen – Mit diesem Trick ganz leicht

Von: Josh Großmann

Elden Ring schon früher spielen – Mit diesem Trick ganz leicht © Bandai Namco/From Software

Elden Ring steht vor der Tür und dennoch können es einige Fans kaum abwarten. Zum Glück kann man mit diesem Trick schon früher spielen.

Tokio, Japan – Ab dem 25. Februar können die Wartenden endlich die Zwischenlande erkunden. Mit Elden Ring* bringt der Entwickler „From Software“ das beliebte Spielprinzip aus Dark Souls in die Open World. Nun wurde alles über Startzeit und Vorab-Download bekannt und den Fans ist etwas aufgefallen – ein Trick, mit dem man Elden Ring schon früher spielen kann.

ingame.de verrät, wie man Elden Ring schon früher spielen kann und wo dabei der Haken liegt.

In Elden Ring wartet das gewohnt schwere Spielerlebnis der Soulslike-Spiele mit einer neuen Open World-Erfahrung. Die Story wurde in Zusammenarbeit mit dem „Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin geschrieben und steckt voller grauenvoller Kreaturen und mysteriösen Weggefährten. Wer nicht bis zum 25. Februar warten kann, wird sich mit diesem Trick schon früher in die Zwischenlande begeben können.