Elden Ring: Profi braucht 14 Stunden für härtesten Bosskampf im Spiel

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Profi braucht 14 Stunden für härtesten Bosskampf im Spiel © From Software

Elden Ring hat einige knallhart Bosse im Repertoire. Unter all den schwierigen Kämpfen hat ein Profi einen Gegner zum schwersten Boss aller Zeiten gekürt.

Tokio – Nur ein fordernder Boss ist ein guter Boss, das gilt für Elden Ring* genauso wie für die meisten anderen Spiele. Bosskämpfe sollen schließlich eine Prüfung dessen sein, was die Spieler*innen bisher an Mechaniken in einem Spiel gelernt haben. From Software ist für seine knallharten Bosse berüchtigt, aber das Studio könnte es bei Elden Ring etwas übertrieben haben. Ein Bosskampf in dem neuen Riesen-Rollenspiel soll der härteste sein, den From Software je geschaffen hat. Das sagt selbst ein Streamer*, der mit allen Wassern gewaschen ist.

Bei ingame.de* erfahren Sie mehr über den schwersten Bosskampf in Elden Ring*.

Natürlich war LobosJr einer der ersten, die sich zum Release von Elden Ring ins Zwischenland warfen und die Welt bis in die letzte Ecke erforschten. Der Streamer traf aber spät in seinem Spiel auf ein hartes Hindernis, das ihn fast 14 Stunden Spielzeit kostete. Einer der Bosskämpfe von Elden Ring bereitete ihm derartige Schwierigkeiten, dass er später zugab, dass der Kampf wohl der härteste in der Geschichte der Souls-Spiele sei. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.