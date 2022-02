Elden Ring: Verhasste Giftsümpfe kehren zurück – weil der Chefentwickler sie liebt

Hidetaka Miyazaki ist der kreative Kopf hinter Dark Souls und aktuell Elden Ring. In seinem neuen Werk hat der Entwickler seine Liebe zu Giftsümpfen neu entdeckt.

Tokio, Japan – Wenn Elden Ring* am 25. Februar 2022 erscheint, wird der Ausdruck „Danke, Miyazaki“ wieder tausendfach durchs Internet hallen. Hidetaka Miyazaki, der Schöpfer von Dark Souls, erfährt regelmäßig sarkastischen Dank seiner Fans für den Schwierigkeitsgrad seiner Spiele. Auch über den Schwierigkeitsgrad von Elden Ring spekuliert die Community schon wild und wie der Entwickler von From Software enthüllt hat, wird ein verhasstes Feature früherer Spiele zurückkehren.

Bei ingame.de* lesen Sie mehr über Miyazakis neue Liebe zu Giftsümpfen in Elden Ring*.

Die Namen „Schandstadt“ und „Tal der Schändung“ dürften bei Fans von Demon‘s Souls und Dark Souls bereits alle Alarmglocken läuten lassen. Die beiden Regionen haben nämlich eine Sache gemeinsam – sie sind beides giftige Sümpfe, die Spieler*innen allmählich umbringen. Giftsümpfe werden auch in Elden Ring zurückkehren. Nicht nur das, Hidetaka Miyazaki meinte in einem Interview, er hätte seine „Liebe für Giftsümpfe ganz neu entdeckt“. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.