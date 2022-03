Elden Ring: Waffen Tier List zeigt beste Schwerter, Äxte und Speere im Spiel

Von: Joost Rademacher

Teilen

Elden Ring: Waffen Tier List zeigt beste Schwerter, Äxte und Speere im Spiel © From Software

Schwerter, Speere, Keulen – die Auswahl der Waffen in Elden Ring ist enorm. Wo es richtig knüppelt und wovon man die Finger lassen sollte, zeigt die Tier List.

Hamburg – Es ist gar nicht mal so leicht, die perfekte Waffe in Elden Ring* zu finden. Im Zwischenland gibt es immerhin mehr Schwerter, Flegel, Keulen, Speere und Äxte als auf allen Mittelaltermärkten kombiniert. Noch dazu muss man viele Attribute in Elden Ring berücksichtigen, die sich alle auf die verfügbare Waffenauswahl auswirken. Damit man aber unter all dem Wust erfährt, welche Waffen wirklich alles zerlegen und welche schon an leichten Gegnern zerschellen, schafft die Tier List der besten Waffen in Elden Ring Abhilfe.

Die volle Tier List der besten und schlechtesten Waffen in Elden Ring zeigt ingame.de*.

Mehr zum Thema Elden Ring: Waffen Tier List – Die beste Wahl für jeden Waffentyp im Spiel

Die besten Dolche in Elden Ring skalieren mit mehr als nur Stärke und Geschick. Je mehr Skalierung, desto höher natürlich der Schaden. Diesen Grundsatz sllte man sich für spätere Waffen merken. Entsprechend sind die besten Optionen das Dunkelmesser, Kristallmesser und der Erdenstahldolch, da sie alle zusätzlich mit Glaube oder Weisheit skalieren. Das Dunkelmesser hat zusätzlich den Vorteil einer einzigartigen Kriegsasche, deren Projektile Gegnern Schaden über Zeit zufügen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.