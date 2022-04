Elden Ring: Nach den Oscars verteilt Will Smith auch im Rollenspiel Ohrfeigen

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Nach den Oscars verteilt Will Smith auch im Rollenspiel Ohrfeigen © From Software/dpa/invision/AP/PictureAlliance/Jae C. Hong (Montage)

Es ging eine Ohrfeige um die Welt, als Will Smith bei der Oscarverleihung den Moderatoren Chris Rock schlug. Selbst in Elden Ring verteilt ein Nachahmer Schellen.

Tokio – Das Klatschen konnte man praktisch überall vernehmen, als Will Smith bei der vergangenen Oscarverleihung eine Ohrfeige auf Moderator Chris Rock niedergehen ließ. Seitdem ist sie zur bekanntesten Klatsche der Welt geworden und vor Memes, Edits und Diskussionen dazu kann man sich kaum noch retten. Jetzt hat Will Smith seine nächsten Ziele gefunden – aber keine Witze auf Kosten seiner Frau, sondern im PvP von Elden Ring*. Im Online-Multiplayer des Rollenspiels gibt es eine neue Handkante zu fürchten.

Bei ingame.de erfahren Sie mehr über die Ohrfeigen von Will Smith in Elden Ring.

Natürlich ist es nicht Will Smith höchstpersönlich, der sich jetzt auf Twitch geschwungen hat und dort streamt, wie er im PvP von Elden Ring andere Spieler*innen vermöbelt. Der Schauspieler hat mit dem Chaos, das nach der Oscar-Nacht entbrannt ist, ohnehin alle Hände voll zu tun. Viel mehr hat ein*e gewitzte Spieler*in einen Charakter als Cosplay von Will Smith erstellt, der im Online-Multiplayer jetzt auf der Suche nach den nächsten Schellen ist.