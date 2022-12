EliasN97 enthüllt seine Einnahmen von 2022 – So viel verdient der Streamer wirklich

Von: Joost Rademacher

EliasN97 hat zum Jahresende einen ganz tiefen Einblick in seine Kontostände gegeben. So viel hat der Streamer 2022 aus all seinen Quellen verdient.

Berlin – Im Streaming steckt eine Menge Geld, wenn man die Dinge richtig angeht. Ein besonders gutes Gespür dafür hat Elias Nerlich, aka. EliasN97. Dass der Twitch-Star sehr gut verdient, ist schon seit geraumer Zeit bekannt. Wie viel Geld der Streamer tatsächlich und in exakten Zahlen einnimmt, war allerdings lange schleierhaft. Jetzt hat EliasN97 Klartext geredet und in einem gnadenlos ehrlichen Video bei YouTube seine gesamten Einnahmen von 2022 enthüllt.

Zum Ende des Jahres wollte Eligella seinen Fans einen guten Abschluss bereiten und hat sich bereit erklärt, in einem Video mal alle offenen Fragen zu ihm und seinem Einkommen zu beantworten. In einem halbstündigen Video hat EliasN97 so ziemlich alles gezeigt, was ihm im Jahr 2022 Geld eingebracht hat, obwohl er sich lange dagegen gesträubt hatte: „Umso größer es wurde, umso weniger wollte ich darüber reden, weil ich niemandem ans Bein pinkeln wollte“, erklärt er zum Einstieg.