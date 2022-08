EliasN97: Fans des Streamers stürmen Ticketverkauf von Eligella Cup

Von: Niels Olesen

Eligella Cup: EliasN97 startet Ticketverkauf – Fans crashen die Seite in wenigen Minuten © Instagram: EliasN97

Der Twitch-Streamer EliasN97 hat seinen Fans den Ticketverkauf für sein Event, den Real Life Eligella Cup, verkündet. Seine Fans haben die Seite gestürmt.

Audi Dome, München – Auf Twitch ist Elias „EliasN97“ Nerlich ist mit einer Million Follower einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands. In der Vergangenheit hatte der Streamer immer wieder Events wie den Eligella Cup auf die Beine gestellt. Letztes Jahr hat er erstmals den Real Life Eligella Cup auf den Bildschirm der Fans gebracht. EliasN97 hat für dieses Jahr wieder einen Real Life Cup in den Startköchern. Den Start des Ticketverkaufs für das riesige Event hat er neulich verkündet. Allerdings gab es direkt beim Start des Ticketverkaufs massive Probleme.

Das Event wird dieses Jahr im Audi Dome in München stattfinden, mithilfe der Sponsoren RTL+ und Rabona. Am 11.09.2022 um 15:00 Uhr wird der Startschuss für das Turnier gegeben. Die 56 Teilnehmer werden sich in zwei Gruppen und acht Teams in 15 verschiedenen Spielen messen. Der Real Life Eligella Cup 2 wird gegen 21:00 beendet.