Epic Games Store verschenkt drei Spiele - aber nur für kurze Zeit

Für PC-Spieler hat "Fortnite"-Entwickler Epic Games ein besonderes Neujahrsgeschenk: Gleich drei Spiele gibt es für wenige Tage kostenlos zum Herunterladen.

Epic Games startet das Jahr 2020 mit einer besonderen Überraschung für Nutzer des hauseigenen Epic Game Stores. Statt wie üblich ein Spiel zu verschenken, gibt es für eine Woche gleich drei PC-Games gratis. Vor allem Adventure- sowie Wintersportfans dürften sich über die Gratisspiele von Epic Games freuen.

Epic Games verschenkt "Darksiders" und "Steep" bis zum 9. Januar

Bis zum 9. Januar 2020 gibt es "Darksiders Warmastered Edition", "Darksiders II Deathinitive Edition" und "Steep" kostenlos im Epic Games Store. Das Angebot endet um 17 Uhr. Bereits über die Weihnachtsfeiertage verschenkte Epic Games insgesamt zwölf Spiele.

Normalerweise bietet der "Fortnite"-Entwickler jede Woche nur ein Gratisspiel an. Dahinter steckt natürlich der Versuch, mehr Nutzer für den eigenen Games-Store zu gewinnen und gegen Branchen-Primus Steam anzukommen. Für die Gratisspiele müssen sich Nutzer ein Epic-Games-Konto anlegen.

Epic Games Store: Darum geht es bei "Darksiders"

"Darksiders" und "Darksiders II" sind Action-Adventures. "Darksiders" erschien erstmals im Jahr 2010, damals noch für die Xbox 360, Playstation 3 und später im Jahr für den PC. Die nun angebotene Warmastered Edition erschien im Jahr 2016 und bietet eine grafisch verbesserte Version für Xbox One, Playstation 4 und PC.

Im ersten Teil von "Darksiders" übernehmen Spieler die Rolle von "Krieg", einem der Vier Apokalyptischen Reiter. In der Geschichte des Spiels ist die alles entscheidende Schlacht zwischen Himmel und Hölle ausgebrochen. Der Spielcharakter wird beschuldigt, sich auf die Seite der Unterwelt geschlagen zu haben. "Krieg" beteuert seine Unschuld, wird aber dennoch eingesperrt. "Darksiders Warmastered Edition" kostet für den PC im Epic Games Store eigentlich 19,99 Euro.

"Darksiders II" erschien im Jahr 2012 ebenfalls für Xbox 360, Playstation 3 und PC. 2015 kam dann die Deathinitive Edition mit sämtlichen DLC für die neue Konsolengeneration. Im Nachfolger des ersten Teils schlüpfen Spieler in die Rolle von "Tod", dem Bruder von "Krieg". Die Handlung spielt während der Story von "Darksiders I". "Tod" glaubt nicht an die Schuld seines Bruders und sucht die wahren Verantwortlichen. "Darksiders II Deathinitive Edition" kostet für den PC im Epic Games Store eigentlich 29,99 Euro.

Epic Games Store: Mit "Steep" ab auf die Piste

Bei "Steep" von Ubisoft handelt es sich um ein klassisches Wintersportspiel. Ob auf Skiern, dem Snowboard, dem Wingsuit oder als Paraglider: Spieler können sich in "Steep" in den Bergen und im Schnee austoben. Dabei können Pisten alleine erkundet oder im Wettbewerb mit anderen Spielern ausprobiert werden. "Steep" kostet im Epic Games Store in der Standardversion eigentlich 29,99 Euro.

anb