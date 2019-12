Epic Games Store verschenkt 12 Spiele zu Weihnachten - Winter Sale gestartet

Zu Weihnachten werden Epic Games und Steam richtig spendabel. Beide Anbieter reduzieren massiv ihre Spiele und Epic verschenkt auch noch einige Games.

Passend zu Weihnachten gibt sich der Epic Games Store spendabel und senkt die Preise für einige Blockbuster-Spiele. Außerdem verschenkt der Publisher bis zum 1. Januar zwölf Spiele an seine Nutzer. Die Gratis-Games gibt es nur für eine Tag, also müssen Spieler schnell sein - Voraussetzung ist ein Epic-Games-Konto. Eine praktische Maßnahme die Nutzerzahlen des Epic Games Store zu erhöhen.

Epic Games Store Feiertagsangebote gestartet

Die Feiertagsangebote des Epic Game Store sind seit dem 19. Dezember 2019 verfügbar und enden am 1. Januar 2020 - einen Tag früher als der Steam Winter Sale 2019. In dieser Zeit wird der Epic Store Game immer wieder Spiele zu stark reduzierten Preisen verkaufen. Die kostenlosen Spiele gibt es immer ab 17 Uhr eines neuen Tages. Am 20. Dezember wird "Into the Breach" an die Epic-Nutzer verschenkt.

Epic Games Store Feiertagsangebote: Diese Spiele sind im Angebot

Da die Epic Game Store Feiertagsangebote wieder umfangreich ausfallen, hat die Redaktion einen Überblick über die spannendsten Spieleangebote bei Steam, GOG.com, Humble Bundle, Amazon und im Epic Games Store zusammengestellt. Die Preise können sich im Laufe des Angebotszeitraum ändern. (Preise für PC und nach Stand: 20.12.2019)

Ebenfalls spannend: Monsterjagd und "Dragon Ball" - Diese Games versprechen einen heißen Januar.

anb