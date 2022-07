Fortnite: Map-Änderungen angeteasert – Das soll sich nächste Woche ändern

Von: Joost Rademacher

Bald wird Epic Games die Map von Fortnite wohl noch einmal umkrempeln. Der Entwickler hat neue Änderungen an der Map angeteasert, die schon nächste Woche kommen.

Cary, North Carolina – Ständiger Wandel ist eines der großen Steckenpferde von Fortnite. Das Battle Royale von Epic Games steht selten länger als eine Woche still, immer wieder gibt es neue Waffen, neue Points of Interest auf der Map, neue Charaktere und Aufträge. Für die kommende Woche hat Epic Games jetzt schon wieder Neuerungen angeteasert. Auf der Map von Fortnite soll wieder einmal eine Änderung geben, wo genau das sein wird, verrät Ihnen ingame.de von IPPEN.MEDIA.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Hinweise auf weitere Map-Änderungen – Realitätsbaum weitet sich wohl aus

Wo auf der Map soll sich was verändern? Wie es aussieht, werden sich in den kommenden Wochen die Wurzeln des Realitätsbaums weiter über die Insel von Fortnite ausbreiten. Das lässt zumindest der Twitteraccount von Fortnite Competitive vermuten. Der Account gehört offiziell zu Epic Games, dort gibt es also Informationen direkt aus erster Hand, wenn es um Neuigkeiten zum Battle Royale geht.

Fortnite: Map-Änderungen angeteasert – Das soll sich nächste Woche ändern © Epic Games/FortniteInsider (Montage)

Seit dem Start von Season 3 findet sich im Osten der Fortnite Map der große Realitätsbaum, der seine Setzlinge quer über die Map verstreut und Spieler*innen so mit besserem Loot versorgt. Wie es aussieht, wird der riesige Baum seine Anwesenheit auf der Insel bald noch deutlicher machen. Laut Fortnite Competitive soll es bald große Veränderungen am Tempel zwischen Rocky Reels und The Joneses geben – und schon jetzt tauchen neue Wurzeln des Realitätsbaumes bei dem POI auf.

Wann soll die Änderung kommen? Wie genau der Tempel sich verändern wird, ist noch nicht bekannt, wann die Änderung passiert hingegen schon. Im Tweet von Fortnite Competitive heißt es, dass es für den Tempel am 05. Juli so weit sei. Gut möglich ist es also, dass am 05. Juli ein neuer Midseason-Patch kommt, der auch die neuen Veränderungen an der Karte beinhaltet.

Was hat sich zuletzt schon verändert? Mit dem Start von Season 3 in Fortnite kamen zahlreiche Änderungen, die Map und Gameplay gleichermaßen betreffen. Neu sind in Fortnite zum Beispiel die mythischen Waffen, die es nur aus Realitätssetzlingen gibt, oder das große neue Rave Cave POI. Nach Beginn der aktuellen Season hat es außerdem Änderungen an weiteren wichtigen Punkten auf der Map gegeben, zum Beispiel bei Butter Barn und dem Logjam Lumberyard.