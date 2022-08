7 vs Wild: Knossi wählt erste Gegenstände – Kann er damit überleben?

Von: Josh Großmann

7 vs Wild: Knossi wählt erste Gegenstände – Kann er damit überleben? © nicepix.world/IMAGO

Jens „Knossi“ Knossalla nimmt an der zweiten Staffel von 7 vs Wild teil. Er hat das Privileg, ganze sieben Gegenstände mitzunehmen. Das ist seine erste Wahl.

Baden-Baden – In 7 vs Wild werden sieben Teilnehmer auf einer tropischen Insel gegeneinander antreten und um ihr Überleben kämpfen. Auch der 36-jährige Twitch-Streamer Knossi hat seine Teilnahme am Event bestätigt. Fritz Meinecke hat die Show im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt und will die zweite Staffel noch spannender gestalten. Deshalb ist Knossi als unerfahrenster Teilnehmer als einziger gestattet, insgesamt sieben Gegenstände mitzunehmen. So sieht seine Wahl aus.

Bei 7 vs Wild durften die teilnehmenden Survival-Experten im vergangenen Jahr sieben Gegenstände mitbringen. Feuerstahl, Planen, Macheten und weitere wichtige Outdoor-Gadgets waren an der Tagesordnung. Dieses Jahr hängt die Menge der Gegenstände, die ein Teilnehmer mitnehmen darf, vom jeweiligen Erfahrungsstand ab. Ein Ex-Soldat, der mit allen Wassern gewaschen ist, darf nur einen einzigen Gegenstand mitbringen, während der kettenrauchende Streamer Knossi den Koffer vollpacken darf.