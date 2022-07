Pokémon GO: Kampfwochenende ab dem 9. Juli – das erwartet Spieler

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Kampfwochenende zum Jubiläums-Event – das steckt drin © Niantic

Am Wochenende vom 9. Juli findet in Pokémon GO das große Kampfwochenende statt. Trainer werden jede Menge Kämpfe gegen Team Rocket bestreiten müssen.

San Francisco – Das große Pokémon GO Jubiläums-Event ist in vollem Gange und feiert mit allen Spielern und Spielerinnen den sechsten Geburtstag des beliebten AR-Spiels. Zum Wochenende hat sich Entwickler Niantic, mit Sitz in San Francisco, noch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Neben den üblichen exklusiven Boni startet am Samstag, dem 9. Juli, auch das Kampfwochenende. ingame.de verrät, was Spieler zum Kampfwochenende in Pokémon GO erwartet.

Aktuell läuft das Pokémon GO Jubiläums-Event bereits. Vom 6. bis 12. Juli wird der 6. Geburtstag des beliebten Spiels gefeiert. Das Kampfwochenende zum Jubiläums-Event findet jedoch nur, wie der Name bereits verrät, am Wochenende vom 9. und 10. Juli statt. Ab dem 9. Juli um 0 Uhr bis zum 10. Juli um 23:59 Uhr können Trainer daran teilnehmen.