E-Sportler gewinnt gleichzeitig Schach-Partie und MOBA-Turnier – führt alle aufs Glatteis

Von: Ömer Kayali

Ein E-Sportler hat bei einem Turnier für Staunen gesorgt, indem er ganz nebenbei eine Schachpartie gewann – zumindest vordergründig.

Hamburg – Schach und Gaming – zwei Welten, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander gemein haben. Doch im E-Sport sind Gemeinsamkeiten durchaus erkennbar. Denn in beiden Disziplinen geht es darum, die nächsten Schritte des Gegners vorauszuahnen. Einem E-Sportler ist das einzeln aber offenbar zu langweilig, weshalb er während eines Turniers ganz nebenbei eine Schachpartie gewann und damit die Kommentatoren erstaunte. Allerdings hatte er dabei etwas getrickst.

E-Sportler amüsiert sich bei MOBA-Turnier: Hat er wirklich nebenbei Schach gespielt?

Wer ist der E-Sportler? Bei dem E-Sportler handelt es sich um den Spieler „Genetics“, der mit bürgerlichem Namen Sam Harris heißt. Er ist Mitglied der „Camelot Kings“, die an der Smite Pro League teilnehmen.

Das ist passiert: Während einer Partie eines Smite-Turniers hat „Genetics“ sich offenbar gelangweilt. Sein Team hat den Gegner so dominiert, dass er ihn mit seiner Spielfigur mitten im Kampfgetümmel durch Klatsch-Bewegungen verspottete. Und als wär das nicht genug der Demütigung, öffnete Harris nebenbei noch eine Schachpartie in seinem Browser, wo er ebenfalls sein Gegenüber mit einem Zug schachmatt setzte. Die Kommentatoren sahen sich das Video nach dem Smite-Match an und konnten es nicht glauben:

„Das ist nicht echt – ist das echt?“, sagt einer der Kommentatoren fassungslos. Doch in Wahrheit ist Harris kein Multitasking-Genie. Ein anderer Smite-Spieler hat den Vorfall auf Twitter aufgeklärt.

Schachpartie war aufgezeichnet

„Genetics“ spielte nur ein Video ab: Auf Twitter hatten viele Fans sich gefragt, ob der E-Sportler wirklich nebenbei Schach spielte. Ein anderer Smite-Profi mit dem Namen „Hayzer“ löste das auf. Demnach zeichnete „Genetics“ den Schachclip im Vorfeld auf, nur um ihn dann im richtigen Moment abzuspielen. So oder so hat „Genetics“ bewiesen, dass er ein echter Profi in seinem Gebiet ist – aber dass er gleichzeitig Smite und Schach spielt, das wäre doch zu viel des Guten.