Pokémon GO: Sammelkarten-Event – alle sechs Sammler-Herausforderungen lösen

Von: Adrienne Murawski

Das Sammelkarten-Event hat in Pokémon GO begonnen und bringt gleich sechs Sammler-Herausforderungen mit sich. So löst man sie alle.

San Francisco – In Pokémon GO beginnt ein brandneues Event. Diesmal wird die Einführung von speziellen Pokémon-Sammelkarten gefeiert, die auf Pokémon GO basieren. Das sogenannte Pokémon-Sammelkarten Crossover-Event, oder auch TCG Crossover-Event, beginnt am Donnerstag, dem 16. Juni. Ab diesem Zeitpunkt bekommen Trainer und Trainerinnen auch sechs Sammler-Herausforderungen, die es zu lösen gilt.

ingame.de zeigt, wie man die Sammler-Herausforderungen zum Pokémon GO TCG Crossover-Event besteht.

Ab dem 16. Juni läuft in Pokémon GO das TCG-Event, also das Crossover-Event zum Pokémon-Sammelkarten-Spiel. Bis zum Ende des Monats, also bis zum 30. Juni, können Trainer daran teilnehmen und jede Menge Pokémon fangen, die es auch bei den Sammelkarten gibt. So findet man nun wieder die Starter aus Kanto, aber es werden auch drei neue Monster ins Spiel eingeführt.