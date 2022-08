Pokémon-Weltmeisterschaft startet – Pokémon GO feiert mit großem Event

Von: Adrienne Murawski

Pokémon-Weltmeisterschaft startet – Pokémon GO feiert mit großem Event © Niantic

In Kürze starten die Pokémon-Weltmeisterschaften in London. Zur Feier veranstaltet Pokémon GO ein großes Event. Das können Fans erwarten.

San Francisco – „Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war!“ Diesen Introtext kennt wohl jeder, der sich als Pokémon-Fan bezeichnet. Seit jeher geht es im Spiel nicht nur um das Fangen der süßen Taschenmonster, sondern auch darum, aus Kämpfen erfolgreich hervorzugehen. Deshalb finden jedes Jahr die Pokémon-Weltmeisterschaften statt. Dieses Jahr ist endlich auch Pokémon GO vertreten und feiert das mit einem großen Event.

ingame.de enthüllt, welche Highlights beim Pokémon GO Weltmeisterschaften-Event warten.

Das Pokémon GO Weltmeisterschaften-Event läuft gleichzeitig zu den Pokémon-Weltmeisterschaften. Diese beginnen am 18. August um 10 Uhr. Während die offiziellen Weltmeisterschaften bereits am 21. August wieder beendet werden, geht das Event in Pokémon GO noch bis zum 23. August.