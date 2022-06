Fallout 5: Bethesda bestätigt Fortsetzung – Gamer müssen aber lange warten

Von: Jonas Dirkes

Bethesdas Mastermind Todd Howard bestätigt die Existenz von Fallout 5. In einem Interview sprach er über die künftigen Pläne des Publishers.

Hamburg – Alle Welt spricht gerade über Starfield. Die erste neue Rollenspiel-Marke seit 25 Jahren mag zwar das Gespräch der Stunde sein, viele Fans des Entwicklers warten aber eigentlich auf einen neuen Teil der Fallout-Reihe. Seit Fallout 4 sind mittlerweile knapp sieben Jahre vergangen und es wurde bis auf Fallout 76 still um die postapokalyptische Rollenspiel-Sause. Bis jetzt! Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, bestätigte Bethesda-Mastermind Todd Howard nun die Existenz von Fallout 5.

Ist Fallout 5 bereits bestätigt? Ja, ist es. Im Zuge des großen Gameplay-Reveals von Bethesdas neuem SciFi-Spiels Starfield, sprach Todd Howard über zukünftige Pläne des Entwicklers und Publishers. Bethesda plane seine Projekte weit über den Release von Starfield heraus, bevor sich Spieler und Spielerinnen aber über Fallout 5 freuen können, sei erst noch ein anderes Spiel an der Reihe:

“Yes, Elder Scrolls 6 is in pre-production and, you know, we’re going to be doing Fallout 5 after that, so our slate’s pretty full going forward for a while. We have some other projects that we look at from time to time as well, but they do take a while. I wish they came out faster, I really do. We’re trying as hard as we can, but we want them to be as best as they can be for everybody.”