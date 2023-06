Trymacs und Knossi: Pizza-Promo eskaliert auf Schulhof – Lehrer stinksauer

Von: Aileen Udowenko

Mit Happy Slice haben Trymacs und Knossi ihre eigene Pizza auf den Markt gebracht. Die passende Promotour eskalierte bei ihrem Start in Köln gleich schon zu Beginn.

Köln – Die Twitch-Stars Knossi (Jens Knossalla) und Trymacs (Maximilian Stemmler) launchen ihre eigene Pizza-Kette Happy Slice. Um das neue Geschäft gebührend zu feiern, fahren die Streamer mit einem Pizza-Bus durch Köln. An einer Schule eskaliert die Promo-Aktion allerdings und die beiden Streamer müssen die Flucht ergreifen.

Knossi und Trymacs auf Pizza-Promotour – Fan-Treffen eskaliert an Schule

Update vom 27.05.2023: Heute sind Trymacs und Knossi in Hamburg auf Tour und verteilen dort ihre kostenlose Pizza. Wenn ihr beim Event dabei sein wollt, schaut gerne in unseren Artikel, in dem wir alle Locations und Uhrzeiten für euch festgehalten haben.

Originalmeldung: Eigentlich wollten die beiden Twitch-Stars Trymacs und Knossi gemütlich den Launch ihrer eigenen Pizza-Lieferkette promoten. Allerdings ging dieser Plan an einer Kölner Schule komplett daneben. Denn nachdem die Streamer mit ihrem Bus das Schulgelände erreicht hatten, wurden sie von den jungen Fans regelrecht überrannt. Auch die Security der beiden Influencer konnte die Situation nicht mehr unter Kontrolle bringen.

Um ihren Idolen nahe zu sein, nahmen die Schüler auch keine Rücksicht auf Verluste. Im Livestream wurde gedrängelt, geschubst und geschrien. Von den Schülern bedrängt blieb Knossi und Trymacs nichts anderes übrig, als schnell wieder in den Promo-Bus zu flüchten. Doch auch im sicheren Gefährt hörte man noch die Schreie der aufgeregten Kinder. Völlig entsetzt ließ Trymacs den Schüler-Ansturm Revue passieren: „Die haben dir am Nacken gezogen“.

Schule reagiert: Auch die Schule war mit dem plötzlichen Streamer-Auflauf überfordert. Wegen des Fehlens einer Drehgenehmigung mussten sich Knossi und Trymacs am Ende geschlagen geben und das Schulgelände wieder verlassen. Der eigentliche Plan weitere Schulen für die Pizza-Promo zu besuchen wurde kurzerhand umgeworfen und die Route der Tour geändert.

Pizza-Promo von Knossi und Trymacs eskaliert – Neues Konzept für weitere Städte?

Diese Städte sollen noch kommen: Nachdem die Schüler in Köln die Streamer so belagert hatten, wurde schnell gehandelt und die Ziele der Tour angepasst. Auch die Fahrt durch weitere Städte ist für die Promo von Happy Slice geplant. Allerdings werden hierfür vermutlich keine Schulen mehr ohne Ankündigung angesteuert. In diesen Orten werden Knossi und Trymacs in den nächsten Tagen ihre Pizza-Kette promoten.

Köln – Freitag, 26. Mai

Hamburg – Samstag, 27. Mai

Berlin – Sonntag, 28. Mai

Zu einem vergleichbaren Vorfall wie in Köln kommt es wohl nicht, da Hamburg und Berlin an einem Wochenende angesteuert werden. Doch auch am Security-Konzept sollte wohl noch gefeilt werden, damit die Streamer sich beim Ansturm ihrer Fans keine Sorge um ihre eigene Gesundheit machen müssen. Eine solche Ausnahme-Situation könnte allerdings für weitere Projekte vorbereiten, denn Knossi wird dieses Jahr bei 7 vs. Wild Staffel 3 zu sehen sein. Auf eine wütende Schüler-Meute wird der Twitch-Star wohl eher weniger treffen, aber dafür vielleicht auf Bären.