Kritik für Organisation von Staffel 3 – Fans meckern über 7 vs. Wild

Von: Joost Rademacher

Kritik für Organisation von Staffel 3 – Fans meckern über 7 vs. Wild © Instagram: 7vswild

7 vs. Wild Staffel 3 ist noch nicht im Dreh, trotzdem haben Fans schon einiges zu kritisieren. Vor allem das Orga-Team hinter der Serie ist im Visier.

Hamburg – Nach zwei enorm erfolgreichen Staffeln ist es wenig verwunderlich, dass Fritz Meinecke und sein Team auch in diesem Jahr 7 vs. Wild für Staffel 3 zurückbringen. Für die Reise in die nordamerikanische Wildnis stehen bereits die ersten Teams fest, bei vielen ist der Hype für die neue Staffel schon jetzt groß. Aber es gibt auch Kritik für die Organisation hinter dem Survival-Event. Immer mehr Fans beschweren sich über Änderungen, die zuletzt für Staffel 3 von 7 vs. Wild eingeführt wurden.

Die Kommentare unter dem Post von coolerdavid sind sich nicht komplett einig, aber die Kritik findet auch Zustimmung. u/taktikusinfernale meint dazu: „Ist so ein RTL move, wenns läuft wird es totgenudelt.“ Der Sell-Out als Grund für die Änderungen und bisherigen Teilnehmer von 7 vs. Wild Staffel 3 wird Fritz Meinecke in mehreren Kommentaren vorgeworfen.