Call of Duty: Nicht verpassen – zwei Termine sind diese Woche Pflicht für Fans

Von: Sven Galitzki

Diese Woche gibt es zwei Termine rund ums neue Call of Duty Modern Warfare 2, die Fans nicht verpassen sollten – den Reveal und erste Einblicke in die Kampagne.

Santa Monica, Kalifornien – Die laufende Woche hat es für Call of Duty-Fans ganz schön in sich. Es stehen nämlich gleich zwei wichtige Termine bevor, die keiner, der sich auch nur ansatzweise für Call of Duty interessiert, verpassen sollte. Auf dem Programm: Der große Reveal des neuen Modern Warfare 2 sowie der erste Blick aufs Gameplay des Spiels. Ingame.de von IPPEN.MEDIA fasst das Wichtigste zu den beiden Pflichtterminen zusammen, sodass Sie keine wichtige Ankündigung rund um das neue Call of Duty 2022 verpasst.

Name des Spiels Call of Duty: Modern Warfare II Release 28. Oktober 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Genre First-Person Shooter

Modern Warfare 2: Reveal – Alle Infos zur Enthüllung von CoD 2022

Wann genau findet der Reveal von Modern Warfare 2 statt? Die offizielle, weltweite Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 2 findet am 8. Juni (08.06.2022) um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Das passiert an dem Termin: Am Abend des 2. Juni hat Activision jüngst einen neuen Live-Action-Trailer für Call of Duty Modern Warfare 2 präsentiert. Dort bekamen Fans schon mal einen Vorgeschmack auf die anstehende Action mit ikonischen Charakteren der Task Force 141. Es wurde dabei auch das offizielle Reveal-Datum für das neue Call of Duty: Modern Warfare preisgegeben.

An diesem Termin sollen Fans einen ersten, tieferen Einblick in das erhalten, was sie mit dem nächsten Ableger der beliebten CoD-Reihe erwartet. In der Community geht man davon aus, dass man dort unter anderem erste Details zu Story, Umfang sowie nähere Infos zu den verschiedenen Editionen von Modern Warfare 2 präsentiert bekommen wird.

Hier kann man sich den Reveal anschauen: Mehr dazu, wo man das große Enthüllungsevent, also den Reveal, verfolgen kann, erfahren Sie im folgendem Artikel: Modern Warfare 2: Großer Reveal am 8. Juni – Wo und wann kann man genau zuschauen?

Modern Warfare 2: Gameplay auf Summer Games Fest 2022 – Erster Blick auf die Kampagne?

Wann genau ist der Termin? Der zweite Termin, den sich jeder „Call of Duty“-Fan in dieser Woche rot anstreichen sollte, ist der 9. Juni (09.06.2022) – und zwar ab 20:00 Uhr deutscher Zeit im Zuge des Summer Games Fest 2022. Eine genauere Uhrzeit gibt es aktuell nicht.

Das Wichtigste zum Sumer Games Fest 2022 erfahren Sie hier:

Das passiert an dem Termin: Kurzum: Es wird auf jeden Fall endlich Gameplay gezeigt. Dabei geht man davon aus, dass es sich um den ersten Einblick in die Story-Kampagne von Modern Warfare 2 handeln dürfte. Denn der traditionelle Multiplayer-Part, das Herzstück eines jeden Call of Duty, wird offenbar einen eigenen Reveal bekommen. Weitere Details dazu finden Sie hier: Modern Warfare 2: Reveal-Pläne geleakt – Enthüllung mit Trailer Anfang Juni

Hier kann man sich den Reveal anschauen: Anschauen kann man sich die Gameplay-Premiere zu Modern Warfare 2 im Live-Stream auf der offiziellen Seite des Summer Games Fest sowie in einigen ausgewählten IMAX-Kinos – das letztere allerdings leider nur in den USA.

Und was viele Fans der „Call of Duty“-Reihe auch noch interessieren dürfte: Warzone 2, der Nachfolger zum hauseigenen Battle Royale von Call of Duty, macht aktuell ebenfalls immer mehr von sich reden – zuletzt mit einem Leak zu einer weiteren Karte: Warzone 2: Rebirth Island 2.0 – Laut Leak kommt zweite Map