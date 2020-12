FIFA 21: Ultimate Team vor dem Aus? Nach Klage drohen weitreichende Konsequenzen

EA Sports wurde vor Kurzem wegen ihrer Packs in FIFA Ultimate Team an den Pranger gestellt. Nun

Vancouver, Kanada – In letzter Zeit wird FIFA 21* immer mehr von starker Kritik überschattet. Nun kommt es zum nächsten Shitstorm gegen das Game und Entwickler EA* Sports. Die Stimmen um Pay-to-Win-Vorwürfe gegen FIFA Ultimate Team werden lauter – sogar ein Gericht greift ein. Aufgrund von rechtlichen Schritten gegen das Unternehmen aus Vancouver, könnte es in Ultimate Team bald keine Packs mehr geben. Tatsächlich droht sogar der komplette Modus zu verschwinden.

Die niederländische Glücksspielbehörde Kansspelautoriteit (KSA) hat eine Studie durchgeführt, in der das Glücksspielverhalten von Jugendlichen analysiert wurde. Darin ist herauszulesen, dass vor allem junge Leute sehr anfällig dafür sind, in eine Sucht zu verfallen. Aus diesem Grund haben bereits viele Entwickler ihre Spieler angepasst – jedoch nicht EA Sports und FIFA 21. René Jansen, Vorsitzende der KSA, betont in einem Statement, „dass es von entscheidender Bedeutung ist, gefährdete Gruppen wie Minderjährige vor dem Einfluss von Glücksspielen zu schützen.“

