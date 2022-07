FIFA 23: WM-Modus angedeutet – EA erfüllt Wunsch der Fans

Teilen

FIFA 23: WM-Modus angedeutet – EA erfüllt Wunsch der Fans © YouTube: EASPORTSFIFA (Montage)

Die WM 2022 könnte in diesem Jahr ebenfalls auf dem virtuellen Rasen ausgetragen werden. EA kündigte Inhalte zur Weltmeisterschaft in FIFA 23 an.

Doha, Katar - Während die Temperaturen immer weiter hochgehen, bekommen die Fußballfans das Gefühl, dass irgendetwas für den perfekten Sommer fehlt. Ein großes internationales Turnier wird schmerzlich vermisst. Die WM 2022 startet aufgrund der Wetterbedingungen im Gastgeberland Katar erst im November. FIFA 23-Spieler dürften bereits etwas früher in den Genuss der Weltmeisterschaft kommen. EA deutete einen eigenen Spielmodus an.

Auf ingame.de sehen Sie alle offiziellen Informationen zum WM-Modus in FIFA 23.

Die Weltmeisterschaft ist das größte Turnier im Profifußball. Kein anderer Wettbewerb zieht so viele Zuschauer in seinen Bann, wie die WM. Da ist es nur verständlich, wenn EA das Turnier in ihrer Fußballsimulationsreihe integrieren möchte. Dies geschah bereits in FIFA 14 und FIFA 18. Im kommenden FIFA 23 könnte es erneut der Fall sein.