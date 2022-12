Fortnite Chapter 4: Neue Perks im Überblick – Die besten Vorteile für jeden Spielstil

Von: Joost Rademacher

Fortnite Chapter 4: Neue Perks im Überblick – Die besten Vorteile für jeden Spielstil © Epic Games

Fortnite hat sich Inspiration bei Call of Duty geholt und in Chapter 4 Perks eingeführt. Insgesamt 22 neue Vorteile können Spieler jetzt im Battle Royale finden.

Cary, North Carolina – Zum Beginn von Chapter 4 hat sich in Fortnite einiges getan. Epic Games hat das neue Kapitel mit zahlreichen neuen Features und Mechaniken eingeläutet, die wohl wichtigsten davon sind die neuen Perks. Die auch als Realitätserweiterungen bekannten Vorteile erinnern stark an Perks, wie sie auch in Call of Duty enthalten sind. Richtig eingesetzt, können sie das Spielgeschehen stark beeinflussen.

Epic Games hat sich bei den beliebten Perks von Call of Dutys Klassensystem bedient und eigene Vorteile zu Fortnite gebracht. Mit diesen Perks kann man im Verlauf eines Matches den Spielstil anpassen und auf ein Build hinzuarbeiten, mit dem man die eigenen Gewinnchancen im Battle Royale erhöhen kann. 22 verschiedene Vorteile sind aktuell in Chapter 4 von Fortnite zu finden.