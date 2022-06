Fortnite: Crossover mit Dead By Daylight im Leak – Extraportion Grusel im Shooter

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Crossover mit Dead By Daylight im Leak – Extraportion Grusel im Shooter © Epic Games

Offenbar soll es im Fortnite bald gruselig werden – durch eine Kooperation mit Dead By Daylight. Ein Leak gibt Hinweise auf ein neues Crossover.

Cary, North Carolina – Crossover-Inhalte sind im Moment Brot und Butter des Item-Shops von Fortnite. Season 3 des Battle Royales hat erst vor wenigen Wochen angefangen und bisher gab es schon Inhalte aus Star Wars und Naruto zu kaufen. Als Nächstes könnten die Dinge in Fortnite aber gruselig werden. Wie ein Leak zeigt, soll es bald ein Crossover mit einem weiteren Spiel geben. Dabei soll es sich um nichts Geringeres handeln, als den Horror-Hit Dead By Daylight.

Mehr zum Crossover zwischen Fortnite und Dead By Daylight erfahren Sie bei ingame.de.

Dead By Daylight ist schon seit Jahren eine feste Größe unter den Multiplayer-Spielen. Der Horror-Hit hat seit 2016 selbst schon zahlreiche Crossovers mit bekannten Horror-Franchises gesehen, dieses Mal soll er aber selbst als Crossover dienen. Wie ShiinaBR berichtet, soll er/sie Beweise von einer anonymen Quelle haben, dass Meg Thomas, einer der Charaktere aus Dead By Daylight, als Outfit zu Fortnite kommen soll.