Fortnite: Enttäuschung über Kaws Skin – Fans wünschen sich anderes Crossover

Von: Joost Rademacher

Epic Games hat ein neues Crossover mit dem Künstler Kaws veröffentlicht. Fans des Battle Royale hätten aber viel Items aus einer beliebten Serie gesehen.

Cary, North Carolina – In Fortnite sind am vergangenen Wochenende neue Cosmetics in den Item-Shop gekommen. Wieder gibt es ein Crossover mit einem großen Namen von außerhalb des Gaming, noch dazu eine Variation von einem Lieblingsskin der Fans. Die Kollaboration zwischen Epic Games und dem Künstler Kaws kommt bei der Community aber bestenfalls mittelmäßig an. Die hätten sich für Anfang Juli nämlich ein ganz anderes Crossover gewünscht.

Am 1. Juli enthüllte Epic Games eine neue Kooperation mit dem Künstler Kaws, der besonders für seine knuddligen Skelett-Kreationen bekannt ist. Im Item-Shop von Fortnite gibt es jetzt neue Kosmetics rund um die Schöpfungen des Pop-Art-Künstlers, allen voran steht der neue Kaws-Schali. Dieses neue Outfit ist eine eigene Version der allseits beliebten Banane, zusätzlich gibt es aber noch ein neues Rückenaccessoire und auch die Kaws-Skelette kehren in den Shop zurück.