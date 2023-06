Leaks für neues Biom – Fortnite könnte bald tropisch werden

Von: Joost Rademacher

Teilen

Leaks für neues Biom – Fortnite könnte bald tropisch werden © Epic Games (Montage)

In wenigen Wochen beginnt Season 3 von Fortnite Chapter 4. Bekannte Insider zeigen bereits erste Hinweise auf ein neues Biom in der nächsten Saison.

Cary, North Carolina – Bald wird es wieder Zeit für ein wenig Umschwung in Fortnite. Die aktuelle Season 2 von Chapter 4 läuft bereits seit März 2023, viele Fans haben sich an MEGA City und den Features der Saison allmählich satt gesehen. Zum Glück ist der Start von Season 3 nur noch wenige Wochen entfernt. Schon jetzt verdichten sich die Hinweise auf neue Features und die Veränderungen an der Map vom Battle Royale.

Mehr zum Leak über das neue Biom für Fortnite Season 3 lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Fortnite Season 3 Map Leak – Erste Bilder versprechen tropisches Setting

Grundsätzlich ist an dem Bild nichts Besonderes, aber Epic Games verpasst seinen Seasons inzwischen gerne eine einheitliche Farbgebung, die auch zum Thema der neuen Map passt. Die aktuelle Season 2 von Fortnite kam in Neonfarben daher, passend zum Cyberpunk-Setting von MEGA City. Entsprechend könnte die grün-gelbe Farbgebung auf etwas Tropisches, vielleicht sogar einen Dschungel hinweisen.