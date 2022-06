Fortnite: Kostenloser Naruto-Gleiter – So kann man die Challenges abschließen

Von: Josh Großmann

Teilen

Fortnite: Kostenloser Naruto-Gleiter – So kann man die Challenges abschließen © Epic Games

Bei Fortnite gibt es neue Items im Naruto-Style. Nun kann man den „Manda“-Gleiter und fünf weitere kostenlose Inhalte durch Herausforderungen freispielen.

Cary, North Carolina – Nach der ersten extrem erfolgreichen Kollaboration gibt es ab sofort neue Naruto-Items in Fortnite. Epic Games hat mit „The Nindo“ einige Challenges für die Spieler vorbereitet, in denen sich kostenlose kosmetische Inhalte verdienen lassen. Darunter befindet sich auch der neue „Manda“-Gleiter, mit dem man auf einer Anime-Schlange durch die Lüfte gleiten kann. Hier sind Challenges und Belohnungen in den Naruto-Challenges von Fortnite.

ingame.de präsentiert, wie man in Fortnite einen kostenlosen Naruto-Gleiter durch Challenges freispielen kann.

Mehr zum Thema Fortnite: Naruto Gleiter gratis – doch ihr müsst euch beeilen

Im vergangenen November gab es erstmalig Naruto-Skins in Fortnite. In einer neuen Kollaboration kommen nun Itachi, Gaara, Orochimaru und Hinata dazu. Wer nicht tief in die Tasche greifen will, um sich die Anime-Skins zu besorgen, kann auch durch Challenges einige kosmetische Inhalte freispielen – und das vollkommen kostenlos.