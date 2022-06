Fortnite: Mit neuem XP Glitch levelt der Battle Pass blitzschnell auf

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Mit neuem XP Glitch levelt der Battle Pass blitzschnell auf © Epic Games

Das Aufleveln des Battle Pass dauert in Season 3 von Fortnite länger als früher. Deshalb nutzen immer mehr Spieler einen einfachen XP Glitch.

Cary, North Carolina – Eine neue Saison in Fortnite bedeutet immer einen neuen Battle Pass. Und ein neuer Battle Pass bedeutet neuen XP Grind für die größten Belohnungen. In Chapter 3 Season 3 wollen wieder 200 Level erreicht werden, aber der herkömmliche Grind braucht in dieser Saison mehr als früher. Ein paar findige Fans haben deshalb bereits einen neuen XP Glitch entdeckt, der das Erreichen der Level um einiges beschleunigt.

Wie der XP Glitch in Season 3 von Fortnite funktioniert, zeigt ingame.de.

Chapter 3 Season 3 sorgt bei Spielern von Fortnite aktuell für einigen Frust. Mit dem Update hat Epic Games so einige Gameplay Änderungen zu Season 3 von Fortnite gebracht. Das Studio aus Cary, North Carolina hat aber die erforderlichen XP für jedes Level Up im Battle Pass angehoben.