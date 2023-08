Fortnite mit Open World – Insider verraten größte Neuerung für Chapter 5

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite könnte mit Chapter 5 buchstäblich in neue Dimensionen wachsen. Insider haben verraten, dass eine neue Open World ins Battle Royale kommen soll.

Cary, North Carolina – In Fortnite befinden die Dinge sich immer in einem stetigen Wandel. Ob durch regelmäßige Updates oder neue Seasons, irgendetwas verändert sich ständig am Battle Royale. Allmählich scheint das reguläre Programm für Epic Games aber nicht mehr auszureichen. Immer mehr Gerüchte und Hinweise über gänzlich neue Spielmodi in Fortnite machen die Runde und in Chapter 5 könnte Fans laut neuen Insider-Informationen sogar eine komplette Open World erwarten.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle Royale

Fortnite: Zahlreiche Neuerungen für Chapter 5 in Aussicht – auch mit Open World

Das ist bisher bekannt: In den kommenden Monaten will Epic Games bei Fortnite wohl mit neuen Features und Spielmodi ordentlich auffahren. Season 4 von Chapter 4 ist zum Beispiel gerade erst gestartet, aber zu „Season 5“ heißt es schon, dass dieses Update einen Monat lang eine gigantische Kollaboration zwischen Fortnite und Lego bringt. Auch ist für das im Dezember startende Chapter 5 schon ein Rennspielmodus, ähnlich wie Mario Kart, für Fortnite in Aussicht.

Open World für Chapter 5: Das ist aber womöglich nicht die einzige große Neuerung, die in Chapter 5 wartet. Diverse Fortnite Insider haben zuletzt auf X (ehemals bekannt als Twitter) bekannt gegeben, dass das nächste Kapitel mit einem großen Event und neuen Spielmodus beginnen soll. Dieser Spielmodus ist noch nicht genau bekannt, festzustehen scheint aber, dass Fortnite dafür eine neue Open World erhalten soll.

Fortnite: Wildtiere, Regionen und drei Akte – Das ist über die neue Open World bekannt

Wie sieht dieser Open World Spielmodus dann aus? Spezifische Angaben zu der Art von Spielmodus gibt es zurzeit noch nicht. Es wäre aber denkbar, dass hinter dem Codenamen Arnold ein PvE-Modus mit möglichem Koop-Multiplayer stecken könnte. Zu diversen Eckdaten hat sich Insider Happy Power bereits geäußert:

Open World Modus erscheint mit Chapter 5 Season 1

Wird 3 Akte umfassen

Map ist unterteilt in mehrere Regionen: Wald, Ebenen, Bambus, Farm, Flüsse, Dschungel

Eine Menge neuer Wildtiere und NPCs: Skyjellies, Smackie, Quallen, Nug, Burt, Crow, Robert und Grandma

Spielmodus bekommt eine eigene Lobby

In einem Spielabschnitt wird der Battle Bus „nicht verfügbar“ sein

Hat ein Feature für dynamische POIs in drei Stufen

Wie viel Wahrheit in den Aussagen von HappyPower steckt, ist noch nicht zu sagen. Von großen neuen Features für das Battle Royale ist schließlich immer wieder die Rede. Aber einen First-Person-Modus gibt es in Fortnite bis heute nicht, auch wenn von davon schon öfter die Rede war. Gleichzeitig ist hier wieder bemerkenswert, dass mehrere Insider unabhängig voneinander dieselben Informationen mit der Öffentlichkeit teilen.

Fortnite mit Open World – Insider verraten größte Neuerung für Chapter 5 © Epic Games

Vorerst können Fans sich aber getrost auf die aktuelle Season von Fortnite konzentrieren. Erst am 25. August hat die neue Season begonnen und beglückt Fans mit einigen neuen Inhalten. So gibt es in Fortnite Season 4 natürlich auch einen neuen Battle Pass, in dem Spieler zahlreiche neue Skins verdienen können.