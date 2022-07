Fortnite-Profi hat Chance auf 3 Millionen Dollar – Bis sein Vater den PC zerstört

Von: Joost Rademacher

Fortnite-Profi hat Chance auf 3 Millionen Dollar – Bis sein Vater den PC zerstört © Epic Games (Montage)

Herber Verlust für einen Fortnite-Profi: Sein Vater zerstörte seinen PC. Das Timing hätte kaum schlimmer kommen können, der Spieler war mitten in einem Turnier.

Fort Worth, Texas – Trotz der quietschbunten Fassade und der oft ge-meme-ten Fankultur rund um Fortnite ist das Battle Royale ein ernstzunehmender Titel im E-Sport geworden. Besonders in der Champion Series geht es oft um stattliche Summen Geld. Kein Wunder also, dass dieses Turnier für viele Spieler*innen äußerst wichtig ist. Einem jungen Fortnite-Profi wurde das Turnier jetzt aber zum Verhängnis, als sein Vater deswegen einen kompletten PC zerstörte.

Wie Jake Lucky auf Twitter berichtet, hatte rem am 9. Juli an der Qualifikationsrunde der FNCS teilgenommen. Während des Turniers habe seine Familie aber zu einem Familientreffen aufbrechen wollen und sein Vater gab rem wenige Minuten, um den PC abzuschalten. Da der aber mitten in einer Runde war, sollte es dazu nicht kommen. Schließlich verlor der alte Herr die Geduld und demolierte das gesamte Setup des jungen Profis.