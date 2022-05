Fortnite: Die Railgun und Recon Scanner sind da – so funktionieren ihre Quests

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Die Railgun und Recon Scanner sind da – so funktionieren ihre Quests © Epic Games

Fortnite holt zwei alte Waffen aus dem Tresor. Die Railgun und der Recon Scanner tauchen für die nächste Woche wieder im Battle Royale auf.

Cary, North Carolina – Es ist wieder Zeit für ein wenig Rotation im Arsenal von Fortnite. Regelmäßig tauscht Epic Games die zu findenden Waffen im Battle Royale aus. Mal verschwinden ein paar von ihnen für mehrere Monate im Tresor, andere Male holt das Studio lang verschwundene Favoriten der Fans aus ihrem Ruhestand zurück. Bis zum 31. Mai sind jetzt zwei neue, alte Waffen zurück im Spiel, nämlich die Railgun und der Recon Scanner.

Wie man die Quests der neuen Waffen in Fortnite schafft, erklärt ingame.de im Detail.

Für Scharfschützen mit gutem Aim dürfte die Railgun in der kommenden Woche zum besten Freund in Fortnite werden. Die Hochleistungskanone kann verheerenden Schaden verursachen und Gegner bei einem Kopftreffer mit einem einzigen Schuss aus dem Spiel katapultieren, etwa so wie bei einem neu in Fortnite aufgetauchten Bug. Es ist nur ein wenig Geduld für die effiziente Nutzung nötig, da die Railgun ein paar Sekunden braucht, um ihren Schuss aufzuladen.