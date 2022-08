Fortnite: Rocket League Aufgaben lösen – Gratis Items für wenig Aufwand

Das Crossover mit dem Raketenball

Fortnite hat das Crossover mit Rocket League neu aufleben lassen und bringt frische Items. Nicht nur sind diese Gratis, sie sind auch ganz leicht freizuschalten.

Cary, North Carolina – Season 3 von Fortnite ist immer noch in vollem Gange, aber schon seit einiger Zeit hat es keinen großen neuen Schwung an Items für das Battle Royale gegeben. Jetzt hat Epic Games eine alte Kollaboration aufgefrischt und zurück ins Spiel gebracht, denn Rocket League hat wieder einen Auftritt in Fortnite. Neue Items zum Crossover sind ins Spiel gekommen sind brauchen wenig Aufwand zum Freischalten.

Die Aufgaben für das Freischalten der Rocket League Items in Fortnite sind zum Glück kaum der Rede wert. Sie sind sogar so einfach, dass man sie in etwa fünf Minuten freischalten kann. Zusätzlich zu den neuen Cosmetics ist nämlich die neue Creative Map Rocket League Live Island in Fortnite freigeschaltet worden. Dort muss man einfach nur das Deathmatch spielen.