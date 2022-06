Fortnite: SCAR ab Update 21.10 zurück im Spiel – Aber mit einem großen Haken

Von: Joost Rademacher

Fortnite: SCAR ab Update 21.10 zurück im Spiel – Aber mit einem großen Haken

Lange mussten Fans warten, jetzt ist die SCAR mit Update 21.10 wieder in Fortnite. Die Rückkehr des Gewehrs fällt aber nicht nach Wünschen der Fans aus.

Cary, North Carolina – In Fortnite wechselt die Auswahl der Waffen auf der Map gefühlt im Stundentakt. Das Battle Royale von Epic Games schmeißt seinen Fans in praktisch jedem Update und in jeder Season unzählige neue Schießeisen vor die Füße – aber ein großer Favorit der Community hat lange Zeit gefehlt. Mit Update 21.10 ist das vorbei. Die SCAR, das mit Abstand beliebteste Sturmgewehr im Spiel, kommt zurück. Leider fällt die Rückkehr der SCAR zu Fortnite aber nicht so aus, wie die meisten Fans es sich gewünscht hätten.

Mehr zur Rückkehr der SCAR zu Fortnite lesen Sie bei ingame.de.

Schon kurz, nachdem Epic Games das aktuelle Update 21.10 für Fortnite veröffentlicht hatte, stürzten die Dataminer und Insider sich auf die neuen Spieldateien. Dazu gehörte auch Fortnite Intel auf Twitter. Der Account ist innerhalb der Community einer der bekannteren, wenn es um aktuelle Nachrichten rund um Fortnite geht. Fortnite Intel berichtete vormittags am 21. Juni 2022, dass die SCAR offenbar in einer neuen Form in das Spiel zurückkehren würde.