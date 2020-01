"Fortnite" Season 2 startet Ende Februar - mit neuer Physik-Engine

Eine gefühlte Ewigkeit dauert die erste Season von "Fortnite" Kapitel 2. Doch damit ist bald Schluss und Epic Games läutet die nächste Runde ein.

Season 1 von "Fortnite" Kapitel 2 dauert seit Oktober 2019 an.

Ende Februar soll Season 2 des Battle-Royale-Spiels starten.

"Fortnite" bekommt die Physik-Engine "Chaos" spendiert.

Im Oktober 2019 erreichte "Fortnite" einen neuen Meilenstein. Nach dem Abschluss der 10. Season von Kapitel 1 des Battle-Royale-Spiels blieb für einige Tage das Game schwarz. Spieler auf der ganzen Welt fragten sich: Wie geht es weiter mit "Fortnite"? Befürchtungen, dass das Spiel vorbei sei, bewahrheiteten sich nicht.

"Fortnite": Wann startet Seasons 2?

Stattdessen fachte Entwickler Epic Games mit einer gekonnten Marketing-Aktion den Hype um "Fortnite" an. Kapitel 2 brachte eine neue Karte und viele neue Funktionen wie Schwimmen oder Angeln. Doch so langsam wurden die Fans müde, da Season 1 des Battle-Royale-Spielsüberraschend bis Februar 2020 verlängert wurde und es keine Infos zur 2. Season gab.

Damit ist nun Schluss. Ende Januar hat Epic Games den Starttermin für "Fortnite" Kapitel 2 Season 2 verkündet. Los geht es voraussichtlich am 20. Februar. Zudem wird das Spiel mit dem Februar-Update 11.50 ein neues Phsyik-System bekommen. Es trägt den Namen Chaos und basiert auf der Unreal Engine.

Ebenfalls spannend: "Fortnite" - So funktioniert der Splitscreen auf PS4 und Xbox One.

"Fortnite": Epic Games startet Testlauf für neue Physik-Engine

Die Entwickler versprechen sich von der Technologie ein großes Potential. Allerdings wolle man nicht zu viel verändern, heißt es in einem Blogbeitrag. "Fortnite" solle sich weiterhin wie "Fortnite" spielen. Deshalb plane man Tests mit einer kleinen Gruppe von Spielern. Diese sollen die neue Physik-Engine auf Herz und Nieren prüfen und bei der Fehlerbeseitigung helfen.

Was Seasons 2 von "Fortnite" noch mit sich bringt, will Epic Games bislang nicht verraten – das dürften aber bestimmt wieder Dataminer und Leaks in den kommenden Tagen übernehmen. Vor dem Ende von Season 1 bekommen "Fortnite"-Spieler aber noch neue Bonus-Herausforderungen und ein neues zweiwöchiges Event. Dieses dürfte Anfang Februar starten.

Epic Games ändert Turnierregeln für "Fortnite"

Erst Mitte Januar kündigte Epic Games eine Änderung für Wettbewerbe an. Künftig kann Springen und das Schwingen der Spitzhacke als illegale Absprache zwischen Spielern bestraft werden. Wer erwischt wird, kann von Turnieren ausgeschlossen werden.

Auch interessant: "Fortnite" Kapitel 2 - Bots spalten die Community.

anb