Fortnite Season 3: Neue Leaks zu Map und Battle-Pass – Kommt die große Dürre?

Von: Joost Rademacher

Teilen

Das quietschbunte Battle Royale Fortnite startet bald in Season 3. Wir sehen uns die Leaks an, die bisher zur neuen Saison im Internet aufgetaucht sind.

Cary, North Carolina – Bald ist es Zeit für Tabula Rasa, einen Neustart, in Fortnite. In wenigen Tagen wird Chapter 3 Season 2 enden und die neue Season 3 mit einem großen Live-Event eingeleitet. Allzu viel hat Epic Games zur neuen Saison seines Battle Royales bisher aber nicht verraten, also müssen wieder einige Insider ran, um wichtige Infos per Leak an die Öffentlichkeit zu bringen. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, sind zu Season 3 von Fortnite jetzt einige neue Informationen rund um die neue Map, den Battle-Pass und das Live-Event bekannt geworden.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Dürre und Hitze in Season 3 – Sämtliches Wasser soll verschwinden

Woher kommt die Info? Die aktuellen Leaks zur neuen Season 3 von Fortnite kommen abermals von einer anonymen Quelle von 4chan. Wie so oft sind Leaks und Insiderwissen von der Plattform mit einiger Skepsis zu nehmen, aber diverse bekannte Insider in Sachen Fortnite scheinen die neuen Informationen zu bestätigen. Auch FortniteBR, ein bekannter News-Account auf Twitter hat die Leaks aufgegriffen und bestärkt.

Das soll in Season 3 mit der Map passieren: Der erste große Paukenschlag zu Chapter 3 Season 3 von Fortnite verbirgt sich hinter dem Namen der Saison. „Drought“ soll diese laut dem Leak heißen, zu Deutsch also Dürre. Season 3 dürfte also irgendwas mit Trockenheit und Wassermangel zu tun haben und das soll sich auch in der Map widerspiegeln. Angeblich soll praktisch sämtliches Wasser in der neuen Saison aus der Map verschwinden. Das würde sich rein konzeptionell auch mit dem neuen Point of Interest „Collider“ decken, der am Ende von Season 2 gerade das Wasser aus dem Loot Lake saugt.

Fortnite Season 3: Neue Leaks zu Map und Battle-Pass – Kommt die große Dürre? © Epic Games (Montage)

Zusätzlich soll der bisherige Sturm, der den Spielbereich in Fortnite eingrenzt, durch eine rote Hitzewelle ausgetauscht werden. Sowohl die Dürre als auch die Hitzewelle sollen in der Lore des Spiels als Konsequenz des Kollision-Events kommen, das am 4. Juni stattfindet. Auch dazu gibt es inzwischen neue Informationen.

Fortnite: Live-Event „Kollision“ – deshalb kommt es zur Dürre in Season 3

Diese Infos gibt es zum Live-Event: Was genau beim Live-Event zum Start von Season 3 in Fortnite passieren wird, ist bisher nur in vagen Hinweisen bekannt. Von 4chan kommen jetzt aber immerhin schon neue Infos rund um die Story, die das Event begleiten wird. Das soll in der Story von Fortnite beim Kollision-Event am 4. Juni passieren:

Die Schwestern sind Verräterinnen und geben dem imaginierten Orden wichtige Informationen.

Die Sieben werden den imaginierten Orden nicht aufhalten können, aber der Collider absorbiert die Energie aus dem Sturm und überhitzt, wodurch eine riesige Explosion ausgelöst wird.

In einer Rückblende spricht Dr. Slone mit einer unbekannten Figur. Ihr Gesprächspartner ist nicht sichtbar, aber Slone scheint verängstigt zu sein.

Das ist zum Battle Pass bekannt: Auch zum Battle Pass von Season 3 in Fortnite teilte die Quelle auf 4chan einige Informationen. Diese haben wir in einem weiteren Artikel für euch zusammengefasst. Die tatsächliche Echtheit des neuen Battlepass ist weiterhin unbestätigt, aber ein Auftritt von Darth Vader in Fortnite erscheint immer wahrscheinlicher, da auch Epic Games selbst einen weiteren Charakter aus Star Wars angeteasert hat.