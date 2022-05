Fortnite: Nächster Star-Wars-Charakter kommt – alles spricht für Darth Vader

Von: Sven Galitzki

Bei Fortnite startet bald die neue Season 3 von Chapter 3 und so wie es aussieht, wird dann ein weiterer Kult-Charakter aus Star Wars Einzug ins Spiel halten.

Cary, North Carolina – Darauf freuen sich bereits viele Fans und Anfang Juni ist es endlich so weit: Dann startet bei Fortnite die neue Chapter 3 Season 3. Neben zahlreichen Änderungen kommen damit traditionell auch ein neuer Battle Pass sowie allerlei neue Cosmetics wie Skins, Outfits und Accessoires ins Spiel. Was viele dabei besonders freuen dürfte: Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, sieht es immer mehr danach aus, als käme in diesem Zuge eine weitere Star-Wars-Ikone ins Spiel.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite teasert weitere Star Wars Ikone an – Sieht stark nach Darth Vader aus

Vor Kurzem erst hielt der Kult-Charakter Obi-Wan aus dem Star-Wars-Universum Einzug bei Fortnite und baute die verfügbare Palette an Star-Wars-Skins im Spiel weiter aus. Eine zentrale Figur aus der beliebten SciFi-Saga fehlt aber noch vielen Fans – und zwar der legendäre Sith-Lord Darth Vader. Doch so wie es aussieht, dürfte auch dieser Fan-Wunsch schon bald in Erfüllung gehen.

Was hat es mit dem Teaser auf sich? Das Erscheinen von Obi-Wan feierte Fortnite mit einem offiziellen Mini-Trailer. Und genau in diesem Trailer findet man einen kurzen, aber in den Augen zahlreicher Fans unmissverständlichen Hinweis auf die baldige Ankunft des dunklen Lords.

Zunächst sieht man prominent Obi-Wan, wie er halt typische „Obi-Wan“-Dinge tut. Er liest ein Buch, kundschaftet die Festung aus und setzt den ikonischen Mind-Trick bei den IO-Wachen ein. Doch das Wichtigste kommt ja bekanntlich zum Schluss.

Am Ende des Trailers sieht man, wie Obi-Wan vor einigen Monitoren mit dem Rücken zum Zuschauer steht und sich langsam umdreht. Dabei hört man, wie ein Lichtschwert aktiviert wird und sieht, wie ein rotes Glühen Obi-Wans Gesicht erhellt.

Das spricht für Darth Vader: Genau diesen letzten Part mit dem roten Lichtschwert halten viele Fans für einen deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Darth Vader – Obi-Wans einstigem Schüler und Freund, aber am Ende auch größten Widersacher. Dafür spricht nicht nur das rote Lichtschwert, sondern auch die jüngsten Leaks zur Season 3, die durch diesen Teaser nun nochmals bestärkt werden.

Denn vor Kurzem ist der kommende Battle Pass der neuen Season 3 von Fortnite geleakt worden. Und in diesem Leak war unter anderem auch Lord Vader prominent zu sehen. Natürlich sollte man Leaks immer mit der entsprechenden Portion Vorsicht genießen, doch in der Community geht man stark davon aus, dass dieser Leak tatsächlich stimmt.

Fortnite: Nach einem Leak spricht nun auch ein offizieller Teaser für die baldige Ankunft von Darth Vader © Epic Games (Montage)

Kurzum: Unter dem Strich spricht nun vieles dafür und Streamer sowie Fan-Gemeinde sind sich sicher: Darth Vader wird schon mit dem Start von Chapter 3 Season 3 ins Spiel kommen.

Fortnite: Mehr zu Chapter 3 Season 3

Wann beginnt Season 3 von Fortnite? Fortnite Chapter 3 Season 3 startet am 4. Juni 2022. Spätestens dann werden Fans erfahren, ob sie sich bald auch als Sith-Lord Vader durch Fortnite kämpfen dürfen.

Alles Wichtige zu Season 3: Falls Sie sich nicht nur für die neuen Cosmetics, sondern generell für die neue Season 3 von Chapter 3 interessieren, finden Sie im folgenden Artikel alles Weitere zur neuen Saison kompakt zusammengefasst: Fortnite: Alles bisher Bekannte zu Season 3 – Datum, Events und Battle Pass.