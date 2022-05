Fortnite: Serverwartung und Update für Version 20.40 von Season 2

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Serverwartung und Update für Version 20.40 von Season 2 © Epic Games

Kurz vor Ende von Season 2 von Fortnite wartet Epic Games die Server des Spiels und bringt ein neues Update. Hier sind alle Infos zu Patch 20.40.

Cary, North Carolina – Die aktuelle Saison von Fortnite neigt sich dem Ende zu. Ab dem 04. Juni beginnt im Battle Royale Season 3 von Kapitel 3, aber das muss nicht heißen, dass Epic Games sich auf den letzten Updates von Season 2 ausruht. Update 20.40 für Fortnite steht bereits in den Startlöchern und erscheint am 17. Mai 2022 nach einer kurzen Serverwartung.

Wann die Fortnite Server Down sind und wie die Patch Notes aussehen, verrät ingame.de.

Mit dem kommenden Update werden sicher einige neue Inhalte in den Item-Shop von Fortnite kommen. Ein großer Neuzugang ist zum Beispiel das Outfit-Set von YouTuber Ali-A, der selbst bereits seit Jahren ein sehr aktiver und beliebter Content Creator rund um Fortnite ist. Zusätzlich können Fans sich ein kostenloses Spray im Stil von Ali-A verdienen. Außerdem werden, wie üblich, ein paar Bugfixes mit Update 20.40. kommen.