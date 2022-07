Fortnite: Wrestling-Star kommt ins Battle Royale – John Cena als Skin vorgestellt

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Wrestling-Star kommt ins Battle Royale – John Cena als Skin vorgestellt © Epic Games

Völlig überraschend wurde John Cena als Skin für Fortnite enthüllt. Der Wrestling-Star soll schon in wenigen Tagen im Spiel erscheinen.

Cary, North Carolina – Das große Crossover hört niemals auf, Fortnite assimiliert einfach immer mehr bekannte Marken und Franchises in sein Battle-Royale-Chaos. Selbst die Sportwelt hat dem Spiel mit Auftritten von Stars wie Lebron James schon ihren Stempel aufgedrückt. Aber ausgerechnet Wrestling, mit seinen theatralischen Auseinandersetzungen und originellen Persönlichkeiten, hatte bisher keinen Platz in Fortnite. Das soll sich bald ändern, denn einer der größten Wrestling-Stars aller Zeiten kommt ins Spiel.

Mehr über den kommenden Skin von John Cena in Fortnite erfahren Sie bei ingame.de.

Offenbar soll John Cena nicht nur als Emote oder NPC einen Auftritt in Fortnite haben. Viel eher soll er als komplettes Outfit im Spiel verfügbar werden. Einem Leak zufolge sollte der WWE-Wrestler in zwei verschiedenen Stilen in den Item-Shop kommen, einmal mit Shirt und einmal ohne. Ein Emote mit Cenas ikonischer „You Can‘t See Me“-Einlaufmusik, ein Meisterschaftsgürtel als Rückenaccessoire und eine Spitzhacke in Form eines Schaumstofffingers sollen noch dazukommen.