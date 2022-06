Fortnite: XP Glitch per Map Codes – bis zu 100.000 Erfahrung in kurzer Zeit

Von: Joost Rademacher

Fortnite ist gerade in Season 3 gestartet und schon haben Fans einen XP Glitch entdeckt. Wir zeigen euch Map Codes, auf denen die neue Methode funktioniert.

Cary, North Carolina – Eine neue Saison in Fortnite bedeutet immer einen neuen Battle Pass. Und ein neuer Battle Pass bedeutet neuen XP Grind für die größten Belohnungen. In Chapter 3 Season 3 wollen wieder 200 Level erreicht werden, aber der herkömmliche Grind braucht in dieser Saison mehr Erfahrungspunkte als früher. Ein paar findige Fans haben deshalb bereits einen neuen XP Glitch entdeckt, der das Erreichen der Level um einiges beschleunigt. Wie der Glitch funktioniert und auf welchen Map Codes er genutzt werden kann, verrät ingame.de von IPPEN.MEDIA.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: XP Glitch auf Creative Maps beschert unzählige Erfahrungspunkte

Wo liegt das Problem? Chapter 3 Season 3 sorgt bei Spielern von Fortnite aktuell für einigen Frust. Mit dem Update hat Epic Games so einige Gameplay Änderungen zu Season 3 von Fortnite gebracht. Das Studio aus Cary, North Carolina, hat aber die erforderlichen XP für jedes Level Up im Battle Pass angehoben.

Statt 75.000 XP sind jetzt pro Level 80.000 XP nötig, was nicht weltbewegend klingt. Auf einen gesamten Battle Pass mit 200 Levels gesehen addiert sich das aber ordentlich auf. Entsprechende Anpassungen an den Belohnungen für Aufträge gibt es aber nicht. Deshalb haben viele Fans angefangen, nach Glitches, also Fehlern im Spiel, für einfache XP zu suchen.

Fortnite: Neuer XP Glitch bringt 100K in fünf Minuten – Das sind die Map Codes © Epic Games (Montage)

Wie funktioniert der Glitch? Den aktuellsten XP Glitch in Fortnite haben Spieler auf einigen Creative Maps entdeckt. In sogenannten 1v1 Build Fight Maps sind ein paar Orte aufgefallen, an denen eine praktisch unsichtbare Schaltfläche für „Secret XP“ zu finden ist. Durch das Drücken auf diese Tasten ploppen praktisch unendliche Erfahrungspunkte auf, mit denen man in Windeseile aufleveln kann. So sind in wenigen Minuten mehr als 100.000 XP möglich. Bisher sind aber nur wenige Maps bekannt, in denen dieser Glitch auch tatsächlich funktioniert.

Fortnite: Diese Map Codes funktionieren mit dem neuen XP Glitch

Wie lauten die Map Codes? Bisher sind drei Creative Maps in Fortnite bekannt, in denen der XP Glitch aktuell funktioniert. Bei allen dieser Maps ist die Methode zum Farmen der Erfahrungspunkte aber leicht anders. Die YouTube-Kanäle von Wolfiegonnadab und KING ELI haben daher bereits kleinere Guide-Videos geteilt, die jeden Glitch ein wenig genauer erklären. Jeden Map Code und den zugehörigen Guide finden Sie unten verlinkt:

Was ist sonst neu in Season 3? In Chapter 3 Season 3 von Fortnite steht alles unter dem Stern des neuen Mottos „Vibin“. Die neue Saison des Battle Royale bringt einige Neuerungen und Geheimnisse auf die Insel, zum Beispiel stehen Spieler aktuell vor einem Rätsel um einen riesigen Steinhaufen auf der Map von Fortnite. Für einige Freude unter den Fans sorgt darüber hinaus auch der neue Fortnite Battle Pass mit zwei Filmlegenden, der Darth Vader und Indiana Jonas ins Spiel bringt.